Как Севастополь выглядит в апреле: Цветут тюльпаны и хорошо клюет рыба

Памятник затопленным кораблям - визитная карточка Севастополя. Ольга АВЕРЬЯНОВА Фото:

Севастополь в апреле, хоть еще и не открыт курортный сезон, не теряет своей галантности и претензий на военную выправки. Хотя и чувствуется некая расслабленность, как у моряка, когда у него законная увольнительная на берег.

В городе-герое очень красиво. Ольга АВЕРЬЯНОВА Фото:

Графскую пристань принято считать парадными вратами Севастополя, поэтому каждый турист, попавший в город-герой, считает своим долгом пройтись по площади Нахимова, и миновав великолепные белоснежные арки, спуститься к пристани по масштабному лестничному маршу, который охраняют два мраморных льва.

Львы охраняют вход на пристань. Ольга АВЕРЬЯНОВА Фото:

Их взгляд устремлен в море, внимателен и осторожен. Они словно стерегут вход в бухту. В эти апрельские дни грозные зверюги охраняют целую толпу людей с удочками. На Графской пристани настоящий флешмоб рыбаков.

Рыбаки на фоне знаменитого парусника «Херсонес». Ольга АВЕРЬЯНОВА Фото:

К кромке воды практически нельзя подойти из-за гипнотизирующих взглядом поплавки своих удочек, любителей рыбной ловли.

Апрель в Севастополе на Графской пристани: Рыба хорошо клюет на креветку Ольга АВЕРЬЯНОВА

- Опля, еще один окунек! - иногда слышатся радостные возгласы зевак, которые с удовольствие следят за процессом.

Судя по непустым ведеркам, в которых барахтаются трофеи, клев идет хороший, но большинство рыбаков предпочитают не выражать свои эмоции, ну если только чуть матюгнуться, увидев, что желанная добыча не пожелала стать таковой, а стащила с крючка креветку-наживку и была такова.

Но стоит подняться наверх, сделать несколько сотен шагов, и можно увидеть Севастополь более парадный, как и полагается городу-герою.

В городе идет вакцинация от ковида. Ольга АВЕРЬЯНОВА Фото:

Хотя и здесь пандемия внесла свои правки: на площади развернут медицинский комплекс, где делают прививки от COVID-19.

Котики чувствуют себя вольготно. Ольга АВЕРЬЯНОВА Фото:

Людям дополнительная морока и головная боль, на жизнь местных бродячих котов коронавирус не повлиял: мурлыки, как и прежде, отдыхают, где хотят.

Целые поляны тюльпанов украшают город. Ольга АВЕРЬЯНОВА Фото:

На центральной площади Севастополя и в Приморском парке довольно многолюдно . Чинно гуляют отдыхающие: по одиночке, парами, семьями или в составе экскурсионных групп.

Мимо шикарных клумб нельзя пройти, не остановившись. Ольга АВЕРЬЯНОВА Фото:

Главные герои дня, которых все фотографируют и делают селфи на их фоне - удивительно красивые тюльпаны.

Дерево еще спит, а тюльпаны уже вовсю бодрствуют. Ольга АВЕРЬЯНОВА Фото:

Клумбы под завязку набиты прекрасными распустившимися бутонами. Прохладная дождливая погода идет на пользу растениям, которые не спешат отцветать.

Набережная Арт-бухты. Ольга АВЕРЬЯНОВА Фото:

Приятно пройтись по набережной, вдоль Арт-бухты к Хрустальному мысу.

На Хрустальном укладывают плитку. Ольга АВЕРЬЯНОВА Фото:

Правда здесь еще будут трудиться строители - ремонтировать здания, укладывать разбитую штормом плитку. Время до майских праздников еще есть.

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