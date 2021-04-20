«Все получат по заслугам»: Власти Крыма передали в Следком материалы по водной блокаде

Вода по Северо-Крымскому каналу перестала поступать в 2014 году архив "КП" Фото:

Парламент Крыма расширил список украинских персон, которые причастны к различным блокадам полуострова. Кроме того, власти республики передали материалы по водной блокаде Следственному комитету, сообщили в пресс-службе спикера республиканского парламента Владимира Константинова.

- Следственный комитет включается в работу по установлению ущерба, который государство Украина нанесло Республике Крым. Часть материалов, собранных нами во время работы по определению суммы ущерба, уже направлены в адрес Следственного комитета, - сказал Константинов.

Также спикер подчеркнул, что ответственность за водную блокаду лежит не только на государстве Украина, но и на некоторых гражданах. Если ранее власти Крыма обвинили экс-президента Украины Петра Порошенко, беглого вице-премьера Крыма Ленура Ислямова, экс-главу запрещенного в РФ судом меджлиса* Мустафу Джемилева и бывшего депутата Верховной рады Украины Андрея Сенченко, то теперь к списку этих персонажей добавился экс-президент Украины Леонид Кравчук, а также фейковый «постоянный представитель президента Украины в АРК» Борис Бабин. Их Константинов назвал «подстрекателями крымофобии».

- Одним словом, все получат по заслугам. Случится это не сразу, но мы, по мере сил, будем приближать час торжества справедливости. Безнаказанно издеваться над Крымом и крымчанами не получится, - заключил спикер крымского парламента.

Напомним, в марте этого года Владимир Константинов сообщил, что Крым начал готовить первый иск Украине относительно водной блокады полуострова. По предварительным данным, сумма нанесенного ущерба составляет 1,5 триллиона рублей. Неделю назад секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обвинил Украину и страны Европы в организации водной и энергетической блокад Крыма.

До 2014 года на полуостров поступала вода по Северо-Крымскому каналу. Это покрывало 85% потребностей Крыма в воде. Однако после присоединения региона к России Украина перекрыла канал, и днепровская вода перестала поступать. В 2020 году из-за обмеления водохранилищ во многих регионах полуострова начали подавать воду по часам. Пока что крымчане используют воду из подземных источников, а в будущем планируется строительство опреснительных установок.

*Запрещенная в РФ экстремистская организация

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