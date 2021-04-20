Ежедневно в Крыму вакцину от коронавируса получают до 7 тысяч человек

Ежедневно в Крыму прививку от коронавируса делают 7 тысяч человек Анна КИРИЕНКО Фото:

Прививочная кампания от коронавируса в Крыму нарастила обороты - иммунизацию получают до 7 тысяч человек ежедневно. В планах увеличить пропускную способность прививочных кабинетов до 10 тысяч.

- Набрали оборот до 7 тысяч в день, - сообщила вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская. - Пропускная способность подтверждена от 10 до 12 тысяч в сутки, поэтому мы сейчас увеличиваем мощности.

В городах добавят часы приема прививочных кабинетов, чтобы работающие люди могли прийти либо до, либо после работы. Параллельно Минздрав организует выездные бригады в села. Коллективная вакцинация ждет работников санаторно-курортного комплекса, сельского хозяйства, ЖКХ, энергетики.

- Пока нет графика прихода второй партии, но есть заверения министра здравоохранения РФ, что партии будут поступать в том количестве, которое необходимо региону, - отметила Романовская.

Глава Крыма Сергей Аксенов добавил, что задача - привить максимальное количество людей до наступления курортного сезона, и организация работы должна быть такая, чтобы очереди в прививочный кабинет не превратились в источник заражения. Практически во всех муниципалитетах есть обращения, что вакцинация проходит с осложнениями - людей не предупреждают о переносе даты и времени прививки, вынуждают стоять часами под прививочным кабинетом, либо искать медучреждение, куда перенесли вакцинацию.

- Сегодня и завтра министр здравоохранения Крыма вместе с главами администраций проводит объезд пунктов вакцинации по организации работы, чтобы для человека это не превращалось в испытание, - отметил Аксенов. - Задача - отстроить очередность и снять непрофильную работу с медиков.

Всего в республику поступило 198 тысяч 032 дозы иммунобиологического препарата для профилактики COVID-19.

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