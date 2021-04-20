Коронавирус в Крыму, последние новости на 20 апреля: Плюс 99 заболевших за сутки

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Крыму на 20 апреля

Всего с начала пандемии на территории республики выявили 39463 заболевших коронавирусом Архив "КП" Фото:

На полуострове, по данным регионального министерства здравоохранения, на амбулаторном лечении находятся 452 человека, на стационарном - с диагнозом covid и пневмония) - 1490.

Всего с начала пандемии на территории республики выявили 39463 заболевших коронавирусом, а с выздоровлением выписано 36662.

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Данные Минздрава РК

За последние сутки в Крыму выявили еще 99 новых случаев коронавируса. 17 человек переносят болезнь без симптомов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- Из общего количества заболевших 83 выявлены при обращении за медицинской помощью, 16 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - отметил Аксенов.

Также на утро 20 апреля во всех лабораториях Крыма на коронавирус было обследовано 341 человек. Всего выздоровело 128 человек.

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По состоянию на утро 20 апреля в городе-герое коронавирусом заболело 21 человек. Вакцину получили 37 779 человек. Второй этап вакцинации прошли 19 439 жителей региона. Случаев осложнений после прививки в регионе пока не зарегистрировано.

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