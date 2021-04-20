Эксперт: Цены на отели в Крыму остаются в пределах нормы

Основная проблема начинается на уровне четырех-пяти звезд Архив "КП" Фото:

Цены в отелях на черноморском побережье остаются неизменными, заявил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Тимофей Нижегородцев.

По его словам, в преддверии предстоящего курортного сезона жалоб на размещения в отелях до трех звезд еще не поступало.

- Также никто не жалуется на предварительное бронирование, - сказал заместитель руководителя «Российской газете».

Он также отметил, что основная проблема начинается на уровне четырех-пяти звезд. Она связана с тем, что люди резко начинают искать замену турецкому отдыху. Из-за временной приостановки авиасообщения некоторые недобросовестные отельеры отменяют ранние бронирования для того, что перепродать номера по более высокой цене.

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